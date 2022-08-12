Посол КНР заявил о намерении Китая увеличивать расчёты в нацвалютах в торговле с Россией
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Об этом он рассказал РИА Новости.
«В настоящее время санкции, введённые США и другими западными странами в отношении России, вызвали определённые помехи в деловом сотрудничестве между Россией и Китаем. Компетентным органам двух стран необходимо оптимизировать координацию и взаимодействие, чтобы решить все трудности, связанные с расчётами в двусторонней торговле. Китай продолжит увеличивать расчёты в национальных валютах в торговле с Россией», — сказал он.
По его словам, для этих целей Китай готов в полной мере задействовать соответствующую финансовую инфраструктуру и финансовые институты.
Он добавил, что доля юаня в двусторонних торговых расчётах между Китаем и Россией увеличилась с 3,1% в 2014 году до 17,9% в 2021-м.
«Роль нацвалюты как платёжного средства постепенно укрепляется, снижая валютные риски предприятий и экономя затраты на обменный курс», — подчеркнул посол.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.