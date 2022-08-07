военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос на 29%

Короткая ссылка
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос на 29%
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что товарооборот России и Китая вырос до $97,71 млрд.

Китайский экспорт в Россию за отчётный период вырос на 5,2%, поставки из России в КНР — на 48,8%.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ выразил уверенность, что российско-китайский товарооборот в 2022 году продемонстрирует рекордные показатели.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что сотрудничество между Россией и Китаем обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом.

Китайский лидер подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество идёт «по восходящей траектории».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить