Товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос на 29%
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Отмечается, что товарооборот России и Китая вырос до $97,71 млрд.
Китайский экспорт в Россию за отчётный период вырос на 5,2%, поставки из России в КНР — на 48,8%.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ выразил уверенность, что российско-китайский товарооборот в 2022 году продемонстрирует рекордные показатели.
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что сотрудничество между Россией и Китаем обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом.
Китайский лидер подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество идёт «по восходящей траектории».