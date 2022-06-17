Си Цзиньпин: сотрудничество России и Китая обладает высокой стрессоустойчивостью

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Сотрудничество между Россией и Китаем обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на пленарном заседании ПМЭФ.
Си Цзиньпин: сотрудничество России и Китая обладает высокой стрессоустойчивостью
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Китайский лидер подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество идёт «по восходящей траектории».

По его словам, товарооборот между двумя странами за первые пять месяцев 2022 года составил почти $66 млрд.

«По итогам года можно рассчитывать и на новые рекорды. Это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости и внутреннем потенциале китайско-российского сотрудничества», — цитирует его РИА Новости

Ранее сообщалось, что российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

В ходе беседы Россия и Китай условились расширить кооперацию в энергетической, финансовой и промышленной сферах на фоне незаконной санкционной политики Запада.

Китайский лидер также отметил правомерность действий России по защите национальных интересов перед вызовами извне.

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