Россия и Китай условились расширить кооперацию в энергетической и промышленной сферах
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«Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах с учётом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике. Затрагивались также вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей», — сообщили в Кремле по итогам переговоров.
Объёмы торгово-экономического сотрудничества двух стран по итогам года, как ожидается, достигнут рекордных показателей, добавили там.
Китайский лидер также отметил правомерность действий России по защите национальных интересов перед вызовами извне.