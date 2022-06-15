Россия и Китай условились расширить кооперацию в энергетической и промышленной сферах

Россия и Китай условились расширить кооперацию в энергетической, финансовой и промышленной сферах на фоне незаконной санкционной политики Запада. По этим вопросам провели телефонный разговор российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин.

«Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах с учётом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике. Затрагивались также вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей», — сообщили в Кремле по итогам переговоров.

Объёмы торгово-экономического сотрудничества двух стран по итогам года, как ожидается, достигнут рекордных показателей, добавили там.

Китайский лидер также отметил правомерность действий России по защите национальных интересов перед вызовами извне.