«Инструмент в руках Вашингтона»: почему в КНР раскритиковали ежегодный доклад Минобороны Японии

Китайская армия будет отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность страны на фоне попыток Японии усилить напряжённость в регионе, заявили в Минобороны КНР. Так Пекин отреагировал на публикацию Токио ежегодного доклада по обороне — Белой книги. В новой версии документа содержатся тезисы, вызывающие обеспокоенность японской стороны. В частности, речь идёт об опасности, которую якобы представляет собой сближение КНР и России, а также действия Пекина в Южно-Китайском море. Минобороны КНР охарактеризовало этот доклад как вмешательство во внутренние дела страны. Эксперты отмечают, что Япония сейчас преимущественно следует внешнеполитическому курсу США, которые не скрывают планов по ослаблению позиций Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Народно-освободительная армия Китая будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны на фоне попыток Японии усилить напряжённость в регионе, заявил официальный представитель оборонного ведомства У Цянь.

Таким образом китайские военные отреагировали на публикацию Минобороны Японии своего ежегодного доклада по обороне, известного как Белая книга.

«Белая книга обороны, опубликованная Японией, полна предрассудков. Тем самым японская сторона старается распространять теорию о так называемой китайской военной угрозе. Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, способствующее усилению напряжённости в регионе. Армия КНР преисполнена решимости. У нас есть силы, и мы уверены, что сможем защитить национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность нашей страны», — приводит ТАСС заявление У Цяня.

Он добавил, что Пекин уже сделал Токио представление в связи с публикацией доклада и выражает решительный протест в связи с подобными попытками оклеветать Китай. У Цянь обратил внимание на то, что на международной арене КНР проводит мирную политику и придерживается оборонительной стратегии.

Белая книга 2022

Министерство обороны Японии опубликовало свой ежегодный доклад по обороне 22 июля. В нём освещается целый ряд вопросов, которые вызывают беспокойство в Токио.

«Китай продолжает в одностороннем порядке принудительно менять или пытаться изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Связи Китая со страной-агрессором Россией в последние годы углубились. Китайские и российские корабли и самолёты осуществляют совместные плавания и полёты в прилегающих к Японии районах. Кроме того, Китай ясно дал понять, что без колебаний присоединит Тайвань силой, что ещё больше усиливает напряжённость в регионе», — говорится в докладе.

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Особое внимание в Белой книге уделяется сближению России и Китая в военно-политическом плане.

«В непосредственной близости от Японии Россия предпринимает шаги по укреплению сотрудничества с Китаем: например, посредством совместных полётов бомбардировщиков и совместных военно-морских учений при участии российских и китайских вооружённых сил. Кроме того, Россия пытается представить такое военное сотрудничество, как стратегическая координация. Эти тенденции вызывают обеспокоенность и должны оставаться объектом строгого контроля в будущем», — отмечают японские аналитики.

Это сближение, по мнению авторов документа, также выражается в том, что Китай воздержался от голосования по резолюции ООН, осуждающей российскую спецоперацию на Украине, и в последние годы укрепляет координацию с Москвой.

Кроме того, японское Минобороны заявило о связи между РФ и КНДР, отметив, что Северная Корея защищает Россию.

«В период агрессии против Украины Северная Корея усилила провокации, неоднократно устраивая запуски баллистических ракет, включая межконтинентальные», — утверждается в Белой книге.

Острова Сенкаку

Gettyimages.ru

Серьёзную тревогу японского оборонного ведомства вызывает активность Китая в Южно-Китайском море и в отношении островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под управлением Токио, а Китай и Тайвань оспаривают их статус.

«Китай неустанно продолжает предпринимать односторонние попытки принудительно изменить статус-кво около островов Сенкаку. Также Китай стремится в одностороннем порядке менять статус-кво и создавать в Южно-Китайском море ситуации, которые можно будет подать как свершившийся факт», — утверждают в Токио.

Комментируя эту часть доклада, в Минобороны КНР подчеркнули, что Япония не имеет отношения к вопросам, касающимся территориальных споров в Южно-Китайском море, а «попытки Токио нарушить там стабильность по указке США — проявление безответственности».

Регион напряжения

Как считают эксперты, Китай проводит последовательную политику на фоне усиливающегося на него давления со стороны стран Запада и союзников США в Азии.

«КНР отстаивает свои национальные интересы в контексте растущей вокруг него напряжённости, создаваемой Западом, и прежде всего США. Эта ситуация, в свою очередь, провоцирует военно-политическую напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил в разговоре с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Японский военный корабль

© Tomohiro Ohsumi/Getty Images

По его словам, с учётом того, что на Западе в последнее время активно пестуется миф о китайской военной угрозе, углубление сотрудничества между КНР и Россией там воспринимают в штыки.

Что касается Японии, то в отношении Китая, включая вопрос статуса Тайваня, она следует внешнеполитическим курсом, задаваемым США, говорит Ермаков.

«Япония рассматривает Тайвань не как часть Китая. Сейчас Запад пытается сформировать коалицию, которая встала бы на защиту этого острова, что вписывается в подготовительную работу и сплочение союзников на фоне упомянутой концепции китайской военной угрозы. Самостоятельно Япония не может предпринять каких-либо серьёзных действий в отношении Китая, и вся активность Токио в этом вопросе опирается на риторику и политику США в регионе», — пояснил Ермаков.

При этом Япония была приглашена на последний саммит НАТО в Мадриде, на котором Китай был обозначен как вызов для стран альянса, напомнил политолог.

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«Впервые появился тезис, что Китай представляет для союзников системный вызов. Пока он не назван врагом, как Россия, но уже понятно, в каком направлении это развивается», — рассуждает аналитик.

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя позицию КНР по новому японскому оборонному докладу, назвал её логичной. Он уверен, что в ближайшее время США намерены активнее действовать в вопросе Тайваня.

«США закрыли весь негатив по выходу из Афганистана началом кампании по военной поддержке Украины и раскручиванием её противостояния с Россией. Сейчас очевидно, что эта кампания развивается не по подготовленным Западом сценариям. Теперь нужен очередной выход в новую военно-политическую кампанию, который закроет уже негатив по украинскому вопросу и сместит фокус мирового внимания и СМИ в сторону нового квадрата на мировой карте — Тайвань, Южно-Китайское море, а также сценарий по ослаблению позиций Китая во всём регионе», — считает аналитик.

Кроме того, Вашингтон ищет повод для начала большой антикитайской кампании, иначе США потеряют преимущество в Тихоокеанском регионе, уверен Михайлов.

«Япония — всего лишь инструмент в руках Вашингтона в рамках его большой тихоокеанской игры с Китаем. США хотят оставить российско-украинскую тему, умыть руки, сказать всем спасибо и переместиться на новый театр военных действий», — пояснил эксперт.

В то же время, с его точки зрения, у Японии нет значимых средств или возможностей как-либо влиять на Китай в военном плане. При этом Михайлов не исключил, что полное слияние Токио с внешнеполитическим курсом Белого дома может подтолкнуть Японию к провокационным действиям.

«Я абсолютно убеждён, что США будут провоцировать своих тихоокеанских союзников на то, чтобы они проявили военную активность у границ Китая. А какие-либо действия провокационного характера со стороны Японии, Южной Кореи, Австралии и других союзников американцев в этом регионе могут потенциально привести к военным обострениям. Сейчас идёт обмен риторикой. Япония, по сути, начинает ворошить всевозможные исторические информационные поводы, которыми можно раздражать Китай. КНР не просто так обратила внимание на недопустимость вмешательства Японии в вопрос Тайваня — они никакого отношения к этому не имеют. Сейчас вопрос сводится к тому, кем становится Токио в данной геополитической игре. На деле — инструментом Вашингтона, выполняющим его задачи», — заключил Михайлов.