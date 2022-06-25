Премьер Японии заявил о намерении развить отношения с НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на предстоящих саммитах планирует продемонстрировать единство G7 и ускорить развитие отношений с НАТО.

Он отметил, что намеревается обсудить проблемы мировой экономики, в том числе резкое повышение цен, на саммите G7.

«Я также стану первым премьер-министром Японии, который примет участие в саммите НАТО. На нём я рассчитываю вывести отношения нашей страны с альянсом на новый уровень», — приводит ТАСС слова Кисиды.

Премьер добавил, что собирается в том числе обсудить тему Украины.

Ранее Кисида подтвердил намерение посетить саммит НАТО. Это будет первый случай, когда глава правительства Японии примет участие в подобном мероприятии военного альянса.

Президент США Джо Байден также подтвердил своё участие в саммите.