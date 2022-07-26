В Минобороны Китая отреагировали на доклад Японии по обороне

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь прокомментировал новый ежегодный доклад японского Министерства обороны «Белая книга обороны Японии — 2022».

«Использование Японией Белой книги обороны для вмешательства в тайваньский вопрос серьёзно нарушает основные нормы международных отношений, нарушает обязательства Японии перед Китаем по тайваньскому вопросу, подрывает политическую основу китайско-японских отношений и обостряет напряжённость в Тайваньском проливе», — приводит РИА Новости сообщение.

В МИД КНР ранее заявили, что США ожидают серьёзные последствия из-за поощрения американскими властями сепаратизма на Тайване.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня, однако при этом заявил, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.