Лавров заявил, что Москва и Пекин не намерены выстраивать отношения против кого-то
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«Мы не будем развивать с КНР беспрецедентные отношения, отношения принципиально нового качества против кого бы то ни было», — сказал он.
Лавров напомнил, что об этом говорится в документах, одобренных на высшем уровне президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.
Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ назвал связи Китая с Россией образцом взаимодействия двух крупных держав без формирования враждующих блоков.