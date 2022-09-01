Лавров заявил, что Москва и Пекин не намерены выстраивать отношения против кого-то

Россия и Китай не намерены выстраивать отношения, направленные против кого бы то ни было, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы не будем развивать с КНР беспрецедентные отношения, отношения принципиально нового качества против кого бы то ни было», — сказал он.

Лавров напомнил, что об этом говорится в документах, одобренных на высшем уровне президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ назвал связи Китая с Россией образцом взаимодействия двух крупных держав без формирования враждующих блоков.