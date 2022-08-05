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Глава МИД КНР Ван И заявил Лаврову о готовности Китая укреплять сотрудничество с Россией

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Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Китая укреплять сотрудничество с Россией.
Глава МИД КНР Ван И заявил Лаврову о готовности Китая укреплять сотрудничество с Россией
  • РИА Новости

«Россия неизменно придерживается принципа одного Китая, выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», — отметил китайский министр.

Он отметил, что Китай готов усилить сотрудничество с Россией.

«Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли ещё более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — цитирует РИА Новости Ван И.

Встреча главы МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И прошла на полях мероприятий АСЕАН в Камбодже.

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