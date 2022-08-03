военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В КНР назвали некорректными попытки Запада исключить Россию из международных переговоров

Короткая ссылка
Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг назвал некорректными попытки ряда западных стран исключить Россию из международных переговоров.

«Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить её из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно», — цитирует его РИА Новости.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что формат участия России в саммите G20 определят непосредственно перед поездкой.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда российского лидера Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить