В КНР назвали некорректными попытки Запада исключить Россию из международных переговоров

Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг назвал некорректными попытки ряда западных стран исключить Россию из международных переговоров.

«Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить её из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно», — цитирует его РИА Новости.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что формат участия России в саммите G20 определят непосредственно перед поездкой.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда российского лидера Владимира Путина.