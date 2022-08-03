В КНР назвали некорректными попытки Запада исключить Россию из международных переговоров
«Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить её из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно», — цитирует его РИА Новости.
Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что формат участия России в саммите G20 определят непосредственно перед поездкой.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда российского лидера Владимира Путина.