«Есть только одно государство, создающее турбулентность»: как нарастает напряжённость в отношениях между Китаем и США

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не мог послужить причиной кризиса в отношениях Америки с Китаем, его якобы создал сам Пекин. Об этом заявил американский посол в КНР Николас Бёрнс. Он назвал реакцию Китая чрезмерной. Кроме того, по его словам, весь мир якобы обеспокоен тем, что КНР стала «источником нестабильности в Тайваньском проливе». Эксперты называют такую обвинительную риторику со стороны Соединённых Штатов традиционным геополитическим приёмом Запада. По мнению аналитиков, Вашингтон использует в отношении Китая опробованные методы сдерживания и создания очагов напряжённости.

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси не был причиной кризиса в отношениях между Вашингтоном и Пекином — его якобы создала китайская сторона. С таким заявлением выступил американский посол в КНР Николас Бёрнс.

«Мы не считаем, что в американо-китайских отношениях должен быть кризис из-за визита на Тайвань — мирного визита — спикера палаты представителей... Это кризис, который был искусственно создан правительством Пекина. Это была чрезмерная реакция», — сказал Бёрнс в интервью CNN.

Теперь, как утверждает американский дипломат, «правительству Пекина надлежит убедить весь остальной мир, что в будущем оно будет действовать мирным путём».

«Я думаю, во всём мире наблюдается немало обеспокоенности относительно того, что Китай сейчас стал фактором нестабильности в Тайваньском проливе, и такая ситуация не отвечает ничьим интересам», — добавил Бёрнс.

Посол США в Китае Николас Бёрнс

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© Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

Американский посол также назвал ответные действия Китая, который провёл учения неподалёку от острова, попыткой «запугать власти Тайваня и оказать на них давление», и заявил, что Пекин якобы «провёл глобальную кампанию» по возложению ответственности за нестабильность в регионе на США.

«Мы очень, очень чётко обозначили свою позицию (по поводу сохранения нашего политического курса. — RT). Вопрос здесь вот в чём... Будет ли одно правительство реагировать агрессивным и насильственным образом, чтобы подорвать мир? Это должно волновать всех в мире», — сказал Николас Бёрнс.

Осознанный демарш

Обострение вокруг Тайваня достигло пика в конце июля — начале августа, после того как о намерении посетить остров заявила спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань

AP

© Taiwan Ministry of Foreign Affairs

Несмотря на растущее напряжение вокруг этого вопроса, резкую критику и протесты Китая, Нэнси Пелоси всё же прибыла с визитом на остров 2 августа.

После этого китайские вооружённые силы 4 августа приступили к масштабным военным учениям с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

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Сама Нэнси Пелоси, вернувшись в США, заявила американским СМИ, что «оно того стоило» и что Соединённые Штаты «не могут позволить правительству Китая изолировать Тайвань».

Несмотря на заявления американских политиков и официальных лиц о «мирном характере» визита и имеющемся на него у Пелоси праве, в Пекине данный шаг оценивают исключительно как провокационный. В частности, об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Несмотря на решительный протест и неоднократные предупреждения Китая, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстративно посетила Тайвань, что вызвало большое удивление и единодушное осуждение всего мирового сообщества», — заявил дипломат в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что демарш Пелоси «является вопиющей провокацией и грубым посягательством на суверенитет и территориальную целостность Китая» и нарушает положения совместных коммюнике, подписанных Вашингтоном и Пекином.

Чжан Ханьхуэй отметил, что в связи с этой ситуацией Пекин «принимает решительные контрмеры», и добавил, что «все последствия целиком и полностью лежат на американской стороне и сепаратистских силах, выступающих за так называемую независимость Тайваня».

Стоит отметить, что менее чем через две недели после поездки на остров Нэнси Пелоси туда прибыла делегация американских конгрессменов от обеих партий под руководством сенатора-демократа Эда Марки.

Чувствительный вопрос

Отметим, что, несмотря на то что Вашингтон заявляет о своей приверженности принципу одного Китая, США поддерживают Тайбэй и регулярно направляют в регион военные корабли.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что «тайваньский вопрос — это самый важный, ключевой и чувствительный вопрос в китайско-американских отношениях».

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«Принцип одного Китая является центральным постулатом и политической основой китайско-американских отношений. Однако пока США, с одной стороны, всё время говорят о «поддержании стабильности в Тайваньском проливе», «сохранении статус-кво в Тайваньском проливе» и «наведении порядка в отношениях между США и Китаем», с другой — они позволили Пелоси, невзирая на всеобщее осуждение, посетить Тайвань», — приводит ТАСС слова дипломата.

С его точки зрения, истинной целью США является намерение «во что бы то ни стало разыграть «тайваньскую карту» для сдерживания развития Китая».

Как отмечают, со своей стороны, аналитики, посол США в Китае Николас Бёрнс своими заявлениями пытается переложить на Пекин ответственность за напряжённость в отношениях, которая в действительности целиком и полностью лежит на Вашингтоне.

«Есть только одно государство, которое постоянно создаёт турбулентность в мировом пространстве и постоянно претендует на статус мирового гегемона, и это США. Поэтому американский посол в лучших традициях западной пропаганды говорит ровно обратное тому, что есть на самом деле. В данном случае именно США пытаются сдержать Китай», — отметил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он добавил, что США применяют те же методы, которые они используют и в своей политике в отношении России, создавая вокруг Китая точки напряжённости, на которые Пекин не может не реагировать, после чего выступают против него с обвинениями в дестабилизации обстановки.

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«Для всех болезненных для КНР вопросов у американцев есть свои сценарии, предполагающие создание очага напряжённости у китайских границ», — пояснил политолог.

Как, в свою очередь, отметил в комментарии RT эксперт Центра исследования проблем мирового социализма в Академии общественных наук Китая Евгений Грачиков, вопрос статуса и интеграции Тайваня является для китайской стороны внутренним вопросом, а не международным, и поэтому Пекин вынужден реагировать на попытки США как-либо повлиять на него.

«Вмешиваться в этот вопрос означает сознательно обострять ситуацию вокруг Тайваня и прилегающей акватории. Когда американский посол делает подобные заявления, он выражает двойственную позицию: «Мы признаём принцип одного Китая, тем не менее мы будем делать то, что хотим. Поставлять оружие, осуществлять визиты, вести себя с Тайванем как с независимым государством». Это, естественно, не нравится Китаю, и никому не понравилось бы», — подчеркнул Грачиков.

Он считает, что поездки представителей конгресса США на Тайвань свидетельствуют, что Америка целенаправленно и продуманно обостряет ситуацию вокруг острова. Параллели с теми методами, которые Вашингтон применяет в отношении России, очевидны для китайских властей, уверен эксперт.

«Власти России и Китая очень хорошо понимают все эти внешнеполитические ходы и манёвры администрации президента США, это всё читается очень легко. Если Китай раньше отдалённо и умозрительно воспринимал всю ситуацию в Европе вокруг Украины и реакцию РФ на неё, то теперь они явно чувствуют приближение инфраструктуры НАТО к восточной Азии», — заключил Грачиков.