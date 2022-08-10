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Пелоси: США не позволят Китаю «изолировать Тайвань»

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США не позволят Китаю «изолировать Тайвань», заявила спикер палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси.
Пелоси: США не позволят Китаю «изолировать Тайвань»
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

Как сообщает ТАСС, Пелоси акцентировала внимание на поддержке Вашингтоном статус-кво в ситуации с Тайванем. По её словам, политика администрации США в отношении острова не изменилась.

Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль ранее сообщил, что Соединённые Штаты не поддерживают стремление Тайваня к независимости.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал США подтвердить на практике, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.

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