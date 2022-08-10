Пелоси: США не позволят Китаю «изолировать Тайвань»

США не позволят Китаю «изолировать Тайвань», заявила спикер палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси.

Как сообщает ТАСС, Пелоси акцентировала внимание на поддержке Вашингтоном статус-кво в ситуации с Тайванем. По её словам, политика администрации США в отношении острова не изменилась.

Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль ранее сообщил, что Соединённые Штаты не поддерживают стремление Тайваня к независимости.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал США подтвердить на практике, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.