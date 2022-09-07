Путин: Россия и Китай скоро выйдут на объём товарооборота $200 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что российская и китайская стороны скоро должны выйти на объем товарооборота в $200 млрд.

Об этом он сказал в ходе встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

«Наше стратегическое партнёрство развивается, развивается очень успешно, растёт товарооборот... Достиг уже $140 млрд, продолжает расти. За первое полугодие он вырос еще на 30%, и судя по всему, мы действительно скоро выйдем, как и хотели, на $200 млрд», — цитирует его РИА Новости.

Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юанях и рублях.