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Греф: юань будет замещать роль доллара и евро в экономике России

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Влияние доллара и евро на российскую экономику будет замещаться юанем. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Будет замещаться роль доллара и евро на юань, и я не думаю, что Россия вернётся к такой же ситуации влияния доллара на внутреннюю экономику», — цитирует Грефа ТАСС.

Он отметил, что в будущем Россия увеличит зависимость от крупнейших торговых партнёров, в первую очередь от Китая.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что банк начинает кредитование в юанях и рассматривает возможность предоставления кредитов и в индийских рупиях.

Специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии, профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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