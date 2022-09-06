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В Сбербанке сообщили о начале кредитования в юанях

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Сбербанк начинает кредитование в юанях и рассматривает возможность предоставления кредитов и в индийских рупиях, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
В Сбербанке сообщили о начале кредитования в юанях
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Мы уже сейчас начинаем кредитование в юанях, мы видим на это очень большой спрос», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ведяхина, кредитная организация также активно работает с индийской рупией — при активном спросе Сбербанк готов предоставлять кредиты и в этой валюте.

Валютный стратег, независимый финансовый аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров ранее высказался о перспективах юаня как резервной валюты.

По состоянию на 12:46 мск 18 августа объём торгов юанями достиг 29,3 млрд рублей, долларами — 28,8 млрд.

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