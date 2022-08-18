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Аналитик Бирюков прокомментировал динамику курса юаня на Московской бирже

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Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков прокомментировал сообщение о том, что юань превысил доллар по объёму торгов на Московской бирже.
Аналитик Бирюков прокомментировал динамику курса юаня на Московской бирже
  • Gettyimages.ru

«Для юаня сейчас рисков существенно меньше. В то же время стоит помнить, что при высокой инфляции вариант инвестиций в валюту смотрится сомнительно. Инструментов с экспозицией по юаням на российском рынке пока немного», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По состоянию на 12:46 мск 18 августа объём торгов юанями достиг 29,3 млрд рублей, долларами — 28,8 млрд.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с НСН высказался о популярности юаня среди россиян.

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