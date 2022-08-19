Аналитик Егоров высказался о перспективах юаня как резервной валюты

Валютный стратег, независимый финансовый аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров высказался о перспективах юаня как резервной валюты.

«Юань поступательно занимает позиции резервной валюты. Россия в июле поднялась на третье место в мировом рейтинге по числу международных транзакций с использованием китайской валюты», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, люди привыкли работать с долларом и евро, и эти же моменты сейчас появляются в отношении юаня.

«Пока не так много инструментов, куда можно вложить юань. Но этот процесс будет развиваться. Юань становится перспективным как для компаний, которые занимаются импортом и экспортом, так и для частных лиц», — считает Егоров.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с НСН высказался о популярности юаня среди россиян.