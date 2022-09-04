Стратегический альянс: как развиваются партнёрские отношения между Россией и Китаем

На фоне происходящих изменений в международных отношениях Китай и Россия ещё больше осознали важность взаимной поддержки и сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И. Министр подчеркнул, что Пекин и Москва глубже поняли значение достижений их дружбы и взаимовыгодных отношений. С точки зрения экспертов, события последних месяцев, а также провокационные действия Запада подтвердили правильность курса РФ и КНР на стратегическое сближение. Аналитики прогнозируют, что российско-китайское взаимодействие будет только углубляться.

В свете происходящих сейчас фундаментальных изменений в мировой геополитике Китай и Россия осознали важность взаимной поддержки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с послом РФ в Пекине Андреем Денисовым.

«В контексте глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия... ещё больше осознали важность укрепления сотрудничества и взаимной поддержки друг друга — двух крупных держав, работающих плечом к плечу», — заявил глава китайской дипломатии.

По его словам, обе страны оценили значение достижений их дружбы и взаимовыгодных отношений, а также стали лучше осознавать ценный опыт отказа от присоединения к блокам и нацеливания совместных действий против третьих стран.

«Высокий уровень взаимодоверия»

Ван И выступил с таким заявлением на фоне проходящих в России стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», в которых задействованы и китайские военные.

Ранее газета Global Times сообщила, что Пекин направил на эти манёвры более 2 тыс. военнослужащих, свыше 300 единиц военной техники, а также 21 военный самолёт и вертолёт. По информации издания, в учениях в том числе участвуют боевые танки третьего поколения Тип 99, боевые машины пехоты Тип 04, ударные вертолёты Harbin Z-19, истребители J-10 а также эсминец Тип 055.

Китайские военные на учениях «Восток-2018»

AP

© Sergei Grits

После начала спецоперации РФ на Украине страны коллективного Запада неоднократно требовали от Китая осудить Москву и прекратить её поддержку. Подобные тезисы звучали и от «Большой семёрки». На последнем саммите группы, который прошёл в конце июня в Германии, лидеры государств G7 в очередной раз раскритиковали КНР, при этом призвав Пекин использовать своё влияние на РФ, с тем чтобы Москва остановила спецоперацию.

В МИД азиатской державы критику отвергли, заявив, что у G7 нет полномочий, чтобы выступать от лица всего мирового сообщества.

«На страны «Большой семёрки» приходится только 10% мирового населения. У них нет права представлять весь мир или считать, что их ценности и стандарты применимы ко всему миру», — отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзянь.

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Несмотря на внешнее давление, РФ и Китай продолжают укреплять стратегическое взаимодействие во всех сферах. Так, в июне в ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили, что к концу 2022 года объём торгово-экономического сотрудничества должен достигнуть рекордных показателей.

«Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах с учётом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике. Затрагивались также вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей», — сообщили в пресс-службе Кремля.

В то время как Китай отказывается выполнять ультиматумы Запада, Москва поддержала территориальную целостность страны в ходе недавнего витка кризиса по вопросу статуса Тайваня. Эта проблема в очередной раз обострилась в конце июля — начале августа, после того как остров, несмотря на возражения КНР, посетила спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

В пресс-службе МИД РФ такой шаг со стороны Вашингтона расценили как «явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР». В свою очередь, глава российской дипломатии Сергей Лавров отметил, что этот демарш демонстрирует стремление Соединённых Штатов доказать свою «безнаказанность и вседозволенность».

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, со своей стороны, поблагодарил Москву за оказанную поддержку.

«В этот ключевой момент наши российские друзья смело выступили в защиту справедливости, проявив себя как истинное большое государство, которое готово отстаивать честность и справедливость и не страшится (тех, кто применяет. — RT) политику силы. Это показывает высокий уровень стратегического взаимодоверия между нашими странами, а также особенный характер китайско-российских отношений», — заявил дипломат.

Правильное решение

Говоря о сути двусторонних отношений Москвы и Пекина, политологи напоминают, что эти государства выстраивают отношения на основе взаимопонимания и не создают агрессивные блоки.

«Россия и Китай видят, что перед ними стоят единые геополитические и экономические вызовы и их сплачивают общие ценности. Это государственная стабильность, уважение к своей культуре, истории и традициям. Таким образом, взаимодействие между Россией и Китаем — это не просто некий тактический альянс, нацеленный против третьих сторон, а совпадение точек зрения и новый тип международных отношений, в которых ни одна страна не является монополистом в каких-то вопросах», — пояснил в комментарии RT директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Ван И

AP

© Russian Foreign Ministry Press Service

С его точки зрения, текущий геополитический расклад оправдал углубление сотрудничества между Москвой и Пекином.

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«Безусловно, нынешняя ситуация подтвердила, что курс на сближение России и Китая был правильным. Она привела к усилению взаимодействия между двумя странами, но нужно понимать, что сближение шло и без этого. Оно стало активно развиваться ещё 30 лет назад. При этом потенциал отношений ещё не исчерпан, и взаимодействие будет ещё более интенсивным», — прогнозирует политолог.

Он также добавил, что РФ и Китай достигли особого уровня взаимопонимания, который не измеряется конкретными показателями и которым не могут похвастаться другие страны.

«В качестве примера можно привести отношения США и Китая, торговый оборот между которыми значительно выше, чем между Китаем и Россией, но при этом американо-китайские отношения осложнены огромными политическими противоречиями», — напомнил Маслов.

В свою очередь, доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН Евгений Грачиков в разговоре с RT отметил, что Китай полностью поддерживает озабоченность России расширением НАТО на восток.

«В Пекине с учётом нынешних событий этот процесс воспринимают буквально. То есть Восток — это Китай. Такой трактовке способствует тот факт, что впервые после Второй мировой войны и распада СССР в Южно-Китайском море появились корабли ФРГ, а присутствие в этой акватории кораблей США уже стало определённой нормой. То есть ещё одна страна НАТО вдруг начинает проявлять активность, которая угрожает интересам безопасности КНР», — подчеркнул аналитик.

Он также напомнил, что КНР поддерживает российскую позицию по вопросам разоружения, военной активности, недопустимости создания и применения бактериологического и другого подобного оружия.

«Уже сложился военно-политический, стратегический, геополитический альянс между Китаем и Россией. Мы ещё более тесно согласовываем позиции в международных организациях, поддерживаем друг друга. Поэтому Китай наблюдал за тем, как в момент обострения ситуации вокруг Тайваня отреагирует Россия. Всё это взаимосвязано, так как эти провокации исходят от США. Вашингтон ведёт борьбу на два фронта — не только идеологическую, но и прокси-войну против Китая и России», — заключил эксперт.