«План Вашингтона обречён на провал»: как усиливается конфронтация Китая и США на фоне визитов делегаций на Тайвань

Приезд новой делегации конгрессменов США на Тайвань нарушает принцип одного Китая, суверенитет и территориальную целостность КНР, заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь. По его словам, это подаёт неверные сигналы силам, выступающим за «независимость Тайваня», а также «разоблачает истинное лицо США как разрушителя мира и стабильности». Ранее Пекин прервал отношения с Вашингтоном в ряде сфер из-за визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. По мнению экспертов, продолжая свои провокационные шаги, американские власти подталкивают КНР к ещё большему наращиванию сотрудничества с Россией.

Визит новой делегации конгрессменов из США на Тайвань нарушает принцип одного Китая, суверенитет и территориальную целостность КНР, заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь.

«Это открыто нарушает принцип одного Китая и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике. Нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, подаёт неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», полностью разоблачает истинное лицо США как нарушителя и разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе», — сказал У Цянь.

Он подчеркнул, что полагаться на Соединённые Штаты для обретения независимости равносильно самоубийству.

Представитель китайского оборонного ведомства также сообщил об учениях и патрулировании вокруг Тайваня с участием разных родов войск, что, по его словам, должно стать сдерживающим фактором «для тайваньско-американского сговора».

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Накануне на Тайвань прибыла новая американская делегация конгрессменов, цель которой — подтвердить поддержку острова со стороны Соединённых Штатов. Об этом заявил сенатор-демократ Эд Марки, возглавляющий группу членов конгресса США.

«Я еду на Тайвань с делегацией конгрессменов от обеих партий, чтобы ещё раз подчеркнуть, что США поддерживают Тайвань, и способствовать миру и стабильности в районе Тайваньского пролива», — написал Марки на своей странице в соцсети.

При этом на Тайване поблагодарили законодателей за «своевременный визит».

«Мы благодарим наших единомышленников из числа американских законодателей за своевременный визит и непоколебимую поддержку», — отметили там.

Как заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин, использование тайваньского вопроса для сдерживания Китая обречено на провал.

«Любой человек или сила, стремящиеся вмешаться во внутренние дела Китая и помешать его воссоединению, окажутся на пути столкновения с великой стеной из стали, выкованной более чем 1,4 млрд китайцев, — заявил он. — Мы призываем их прекратить двойную игру и предпринять реальные действия, чтобы выполнить своё обязательство не поддерживать «независимость Тайваня».

Военные КНР

AP

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Сяомин также подчеркнул, что стремление к независимости при иностранной поддержке ни к чему не приведёт.

«Это опасная тенденция, это игра с огнём. Те, кто играет с огнём, от него и погибнут. Мы призываем соответствующие страны на деле соблюдать принцип одного Китая, надлежащим образом решать проблему Тайваня, прекратить вмешательство во внутренние дела Китая, прекратить говорить одно, а делать другое, на практике выполнять свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня», — отметил Сяомин.

В ситуации обострения

Новый визит делегации американских конгрессменов на Тайвань проходит на фоне обострения отношений Пекина и Вашингтона из-за приезда на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая занимает третий по значимости пост в государственной иерархии Соединённых Штатов. Она стала первым за последние 25 лет американским чиновником такого уровня, совершившим официальный визит на остров.

После того как Пелоси посетила Тайвань в начале августа, Пекин выразил протест и резко осудил этот шаг, подчеркнув, что это нарушает принцип одного Китая.

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Кроме того, пресс-служба Народно-освободительной армии КНР сообщила о начале учений в районе острова. Китай также приостановил сотрудничество с Соединёнными Штатами в некоторых сферах, а также отменил рабочие встречи с представителями американского Минобороны. Кроме того, Пекин объявил о санкциях в отношении Пелоси и её ближайших родственников. Помимо этого, китайские власти пригрозили Вашингтону «серьёзными последствиями».

Как отметил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью местным СМИ, меры, принятые Пекином после визита спикера палаты представителей США в Тайбэй, являются «обоснованными, необходимыми и соразмерными».

«Спровоцировать Китай»

Как отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, новый визит на Тайвань конгрессменов США — «сугубо демонстративная акция».

«Соединённые Штаты таким образом пытаются показать всем своё пренебрежительное отношение к Китаю. Поскольку это уже второй визит вслед за приездом Пелоси на Тайвань, очевидно, что это провокация, призванная подтолкнуть КНР к агрессивным действиям в отношении острова. Это нужно Вашингтону, чтобы консолидировать всех своих азиатских союзников против Пекина. Это курс на эскалацию», — подчеркнул Блохин.

По мнению научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александра Лукина, своим визитом американские конгрессмены также хотят показать избирателям перед промежуточными выборами, что США «не боятся КНР».

«Они таким образом намерены продемонстрировать свою «жёсткую позицию» относительно китайского вопроса, чтобы их не обвинили в обратном. Но такого рода шаги повышают уровень противостояния с Китаем», — сказал эксперт в беседе с RT.

Конгресс США

AFP

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Как пояснил Лукин, несмотря на то что во всех документах, подписанных с КНР, США обязались осуществлять лишь неофициальные отношения с Тайванем, «они поступают ровно наоборот».

«Вашингтон продолжает свои провокации, которые формально могут подтолкнуть Тайвань на новые шаги, связанные с ещё большим отдалением от официального Пекина. Для Китая это неприемлемо», — констатировал он.

При этом, по словам Блохина, Китай в этой ситуации показывает свою жёсткость и твёрдость.

«Для этого проводятся военные учения, а также принят уже ряд мер, в частности санкционные, против США и их представителя — Пелоси», — отметил аналитик.

Блохин уверен, что ответа Китая на злонамеренные действия США следует ожидать и в экономической плоскости.

«Между китайской и американской экономикой существует колоссальная взаимозависимость, они тесно переплетены. И Китай может сильно ударить по американским экономическим интересам. Торговую войну между Вашингтоном и Пекином по большому счёту никто не отменял. Сейчас Пекин просчитывает свои шаги, чтобы они были максимально эффективными и болезненными для США», — сказал эксперт.

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Блохин также считает, что в ближнесрочной перспективе Пекин не пойдёт на открытое военное столкновение с Тайванем из-за действий американских властей, связанных с визитами на остров.

«Китай хочет выиграть время, которое сейчас работает на КНР и против Соединённых Штатов. Каждый год Китай становится только сильнее — как в военном плане, так и в экономическом, а США, наоборот, всё больше погружаются в кризис. В Вашингтоне это понимают, поэтому хотят спровоцировать Китай и сформировать против него коалицию именно сейчас, когда он ещё не стал мощнее», — отметил аналитик.

Однако своими действиями американские власти не достигают поставленной цели, а лишь подталкивают КНР к более тесному сотрудничеству с Россией, констатируют эксперты.

«Если мы рассматриваем треугольник отношений США — Россия — Китай, то, когда американская сторона стремительно ухудшает связи с двумя другими углами треугольника, с геополитической точки зрения совершенно очевидно, что они будут сближаться, это сейчас и происходит. Такая ситуация способствует большей координации России и КНР, в том числе в военной области. Курс Вашингтона крайне неразумен», — уверен Лукин.

Схожей позиции придерживается и Блохин. По его словам, политические элиты Соединённых Штатов своими антикитайскими действиями совершают стратегическую ошибку.