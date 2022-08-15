МО Китая: военные учения вокруг Тайваня проводятся в ответ на «сговор» Тайбэя и Вашингтона

Китай проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на «сговор» Тайбэя и Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск, которые должны стать решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора», — приводит его слова РИА Новости.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.

В Кремле отметили, что напряжённость после визита Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.