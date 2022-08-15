МО Китая: военные учения вокруг Тайваня проводятся в ответ на «сговор» Тайбэя и Вашингтона
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«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск, которые должны стать решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора», — приводит его слова РИА Новости.
2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.
В Кремле отметили, что напряжённость после визита Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.