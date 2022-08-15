Минобороны КНР: попытки взять Китай под контроль с помощью Тайваня обречены на провал

Официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что попытки США с помощью Тайваня взять Китай под контроль обречены на провал.

Он напомнил, что визит делегации конгрессменов из США, возглавляемой сенатором Эдом Марки, нарушает принцип одного Китая, суверенитет и территориальную целостность Китая, а также подаёт неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», и полностью обнажает лицо США как разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе.

«Мы предупреждаем США и Демократическую прогрессивную партию Тайваня, что попытки с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал», — цитирует представителя Минобороны РИА Новости.

Он также добавил, что Тайвань является частью Китая и иностранные силы не должны вмешиваться в этот вопрос, а полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству.

Ранее в МИД Тайваня сообщили о прибытии делегации конгрессменов США на остров.

Спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Пекин призывает Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела страны и придерживаться политики одного Китая.