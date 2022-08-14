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В МИД Тайваня сообщили о прибытии делегации конгрессменов США на остров

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Делегация американских конгрессменов, которую возглавляет сенатор Эд Марки, прибыла на Тайвань.
В МИД Тайваня сообщили о прибытии делегации конгрессменов США на остров
  • AP
  • © Chiang Ying-ying

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД острова.

«Вице-министр иностранных дел Юй (Юй Далэй. — RT) тепло поприветствовал давнего друга Тайваня сенатора Марки и его межпартийную делегацию», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Американский институт на Тайване информировал, что делегация американских конгрессменов посетит Тайвань с официальным визитом 14—15 августа.

Отмечается, что в ходе встречи стороны намерены обсудить двусторонние американо-тайваньские отношения, а также вопросы региональной безопасности, торговли и инвестиций.

8 августа официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

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