Делегация конгрессменов США совершит официальный визит на Тайвань 14—15 августа

Делегация американских конгрессменов, которую возглавит сенатор Эд Марки, посетит Тайвань с официальным визитом 14—15 августа, сообщили в Американском институте на Тайване.

«Делегация посетит Тайвань 14—15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны намерены обсудить двусторонние американо-тайваньские отношения, а также вопросы региональной безопасности, торговли и инвестиций.

Ранее координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл заявил, что США нацелены на углубление связей с Тайванем в военной и экономической сферах, несмотря на протесты со стороны Китая.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что вероятное противостояние Соединённых Штатов и Китая «добром не кончится».