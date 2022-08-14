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Делегация конгрессменов США совершит официальный визит на Тайвань 14—15 августа

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Делегация американских конгрессменов, которую возглавит сенатор Эд Марки, посетит Тайвань с официальным визитом 14—15 августа, сообщили в Американском институте на Тайване.
Делегация конгрессменов США совершит официальный визит на Тайвань 14—15 августа
  • Gettyimages.ru
  • © Annabelle Chih

«Делегация посетит Тайвань 14—15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны намерены обсудить двусторонние американо-тайваньские отношения, а также вопросы региональной безопасности, торговли и инвестиций.

Ранее координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл заявил, что США нацелены на углубление связей с Тайванем в военной и экономической сферах, несмотря на протесты со стороны Китая.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что вероятное противостояние Соединённых Штатов и Китая «добром не кончится».

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