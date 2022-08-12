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В Белом доме анонсировали углубление связей с Тайванем в экономике и военной сфере

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США нацелены на углубление связей с Тайванем в военной и экономической сферах, несмотря на протесты со стороны Китая, заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл.
В Белом доме анонсировали углубление связей с Тайванем в экономике и военной сфере
  • Gettyimages.ru
  • © Annabelle Chih

Он отметил, что США продолжат выполнять свои обязательства в рамках Закона об отношениях с Тайванем, включая поддержку самообороны Тайваня.

«Мы продолжим в соответствии с политикой одного Китая углублять наши связи с Тайванем, в том числе посредством продвижения наших экономических и торговых отношений», — цитирует Кэмпбелла ТАСС.

Так, по словам представителя Белого дома, уже ведётся разработка дорожной карты торговых переговоров, которую представят в ближайшие дни.

Он также сообщил, что США в ближайшие недели отправят корабли своих ВМС в Тайваньский пролив.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что вероятное противостояние Соединённых Штатов и Китая «добром не кончится».

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