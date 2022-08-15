В Китае призвали США не вмешиваться во внутренние дела страны
Таким образом дипломат отреагировал на новую поездку представителей Конгресса США на Тайвань. Он назвал её опасным ходом, похожим на игру с огнём.
«Те, кто играют с огнём, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина», — написал Сяомин в своём Twitter.
Ранее стало известно о прибытии делегации американских конгрессменов, которую возглавляет сенатор Эд Марки, на Тайвань.
8 августа официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.