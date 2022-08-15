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В Китае призвали США не вмешиваться во внутренние дела страны

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Пекин призывает Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая», заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

Таким образом дипломат отреагировал на новую поездку представителей Конгресса США на Тайвань. Он назвал её опасным ходом, похожим на игру с огнём.

«Те, кто играют с огнём, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина», — написал Сяомин в своём Twitter.

Ранее стало известно о прибытии делегации американских конгрессменов, которую возглавляет сенатор Эд Марки, на Тайвань.

8 августа официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

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