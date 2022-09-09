военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Россия и Китай на учениях «Восток-2022» отработали разгром авианосных групп противника

Короткая ссылка
Россия и Китая в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.

Об этом сообщил замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Особенностями учения стало совместное применение авиации и боевых кораблей.

В рамках манёвров, в частности, были отработаны «нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп (группировок) условного противника».

В центральной части Японского моря был проведён розыгрыш эпизода — поиск и поражение корабельных группировок военно-морских сил противника.

Ранее десантники Ивановского соединения Воздушно-десантных войск совместно с военно-транспортной авиацией ВКС России в рамках учений «Восток-2022» отработали десантирование личного состава, боевой техники и грузов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить