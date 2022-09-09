Россия и Китай на учениях «Восток-2022» отработали разгром авианосных групп противника
Об этом сообщил замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
Особенностями учения стало совместное применение авиации и боевых кораблей.
В рамках манёвров, в частности, были отработаны «нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп (группировок) условного противника».
В центральной части Японского моря был проведён розыгрыш эпизода — поиск и поражение корабельных группировок военно-морских сил противника.
Ранее десантники Ивановского соединения Воздушно-десантных войск совместно с военно-транспортной авиацией ВКС России в рамках учений «Восток-2022» отработали десантирование личного состава, боевой техники и грузов.