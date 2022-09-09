Россия и Китай на учениях «Восток-2022» отработали разгром авианосных групп противника

Россия и Китая в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.

Об этом сообщил замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Особенностями учения стало совместное применение авиации и боевых кораблей.

В рамках манёвров, в частности, были отработаны «нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп (группировок) условного противника».

В центральной части Японского моря был проведён розыгрыш эпизода — поиск и поражение корабельных группировок военно-морских сил противника.

Ранее десантники Ивановского соединения Воздушно-десантных войск совместно с военно-транспортной авиацией ВКС России в рамках учений «Восток-2022» отработали десантирование личного состава, боевой техники и грузов.