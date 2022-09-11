Handelsblatt: встреча Путина и Си Цзиньпина станет сигналом поддержки Москвы

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина станет сигналом о поддержке Москвы со стороны Пекина, пишет газета Handelsblatt.

«Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение… это можно расценивать как чёткий сигнал поддержки Москвы», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Вашингтоном и Пекином, в то же время благоприятно повлияв на укрепление российско-китайских связей.

Ранее руководители фракций Госдумы России встретились с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.