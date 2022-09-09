Руководители фракций встретились с председателем постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу

Руководители фракций Госдумы России встретились с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, все фракции, несмотря на разность политических взглядов, согласились о необходимости развития отношений России и Китая на принципах дружбы, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

«Состоялась встреча Председателя ГД и руководителей фракций с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу», — сообщила Госдума.

Володин отметил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин «выработали уникальную модель взаимоотношений между государствами, основанную на доверии и взаимном уважении».

«Их принципиальный неконфронтационный характер, опора на взаимную выгоду и развитие, а не конкуренцию, могут стать образцом для других государств», — сказал он.

Ли Чжаньшу, со своей стороны, отметил важность сотрудничества не только на уровне парламентов России и Китая, но и межпартийное взаимодействие.

«Коммунистическая партия Китая всегда готова налаживать тесные взаимосвязи со всеми партиями России», — сказал он.

Как ранее заявил Володин, однополярность в мире невозможна, доказательством этого являются отношения России и Китая, построенные на принципах взаимного уважения.