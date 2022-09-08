Володин: отношения России и Китая демонстрируют дружбу и взаимное уважение

Однополярность в мире невозможна, доказательством этого являются отношения России и Китая, построенные на принципах взаимного уважения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу.

«И когда мы говорим о развитии отношений, их надо строить только на принципах дружбы, взаимного уважения, сотрудничества, что и демонстрируют Россия и Китай», — цитирует Володина РИА Новости.

Спикер российской Госдумы назвал Ли Чжаньшу «дорогим другом», а также заявил о своём желании встречаться чаще.

Володин добавил, что состоявшийся диалог был «открытым и доверительным».

Ранее Ли Чжаньшу в ходе визита в Россию прокомментировал развитие экономических и партнёрских отношений между Россией и Китаем.