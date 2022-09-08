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Ли Чжаньшу: товарооборот России и Китая приблизился к $100 млрд в 2022 году

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Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в ходе визита в Россию прокомментировал развитие экономических и партнёрских отношений между Россией и Китаем.
Ли Чжаньшу: товарооборот России и Китая приблизился к $100 млрд в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © ugurhan

«Я с интересом принял участие в пленарном заседании Ⅶ Восточного экономического форума, на полях которого изложил позицию китайской стороны насчёт продвижения многополярного мира, реализации инициативы по глобальной безопасности и инициативы по глобальному развитию. В ходе визита у меня состоялась встреча с президентом Путиным, предстоят переговоры с председателем Совета Федерации госпожой Матвиенко и председателем Госдумы господином Володиным. Я планирую пообщаться с руководителями фракций Госдумы и представителями разных общественных кругов», — рассказал Ли Чжаньшу в интервью «Парламентской газете».

По его словам, в последние годы китайско-российское сотрудничество в практических областях продвигается вперёд.

«За первые семь месяцев текущего года товарооборот двух стран приблизился к $100 млрд с приростом на 29%, уверенно идёт к намеченной главами двух государств планке в $200 млрд. Реализуется целый ряд крупных совместных проектов, стабильно функционируют китайско-российский нефтепровод и его вторая нитка, а также газопровод по восточному маршруту. Буквально на днях введён в эксплуатацию автомобильный мост Хэйхэ — Благовещенск, скоро будет открыто движение по железнодорожному мосту Тунцзян — Нижнеленинское», — отметил Ли Чжаньшу.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юанях и рублях.

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