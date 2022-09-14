Пашинян не приедет на саммит ШОС из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде из-за ситуации на границе с Азербайджаном, заявили в пресс-службе армянского кабмина.

AFP

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