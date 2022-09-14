Пашинян не приедет на саммит ШОС из-за ситуации на границе с Азербайджаном
- AFP
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«Из-за сложившейся ситуации премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС», — приводит текст официального заявления ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.
Позднее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.
Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договорённости направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Засем.