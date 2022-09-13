В ОДКБ приняли решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Засем

Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договорённости направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем.

«В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договорённость о направлении в Республику Армения миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарём ОДКБ Станиславом Засем», — говорится в заявлении.

В ходе встречи российский лидер Владимир Путин сообщил совету о шагах, которые предпринимает Россия для деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ОДКБ проведёт заседание по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также отметили столкновения на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».