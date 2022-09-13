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Путин сообщил ОДКБ о шагах России для деэскалации на границе Армении и Азербайджана

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Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах России для деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Об этом сообщил секретариат ОДКБ.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряжённости», — говорится в заявлении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания ОДКБ призвал стороны отказаться от силовых методов решения и незамедлительно приступить к переговорам.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также отметили столкновения на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».

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