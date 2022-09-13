Токаев призвал отказаться от эскалации напряжённости на границе Армении и Азербайджана
- РИА Новости
«Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями», — приводит РИА Новости заявление.
Токаев призвал стороны принять все возможные меры для стабилизации обстановки, а также отказаться от силового противостояния и незамедлительно приступить к переговорам.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ОДКБ проведёт заседание по ситуации на армяно-азербайджанской границе.
На онлайн-саммите ОДКБ было предложено направить генсека организации Станислава Зася в зону конфликта на границу Армении и Азербайджана.