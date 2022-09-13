Токаев призвал отказаться от эскалации напряжённости на границе Армении и Азербайджана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана призвал стороны отказаться от силовых методов решения и незамедлительно приступить к переговорам. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

«Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями», — приводит РИА Новости заявление.

Токаев призвал стороны принять все возможные меры для стабилизации обстановки, а также отказаться от силового противостояния и незамедлительно приступить к переговорам.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ОДКБ проведёт заседание по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

На онлайн-саммите ОДКБ было предложено направить генсека организации Станислава Зася в зону конфликта на границу Армении и Азербайджана.