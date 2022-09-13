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Ушаков сообщил, что ОДКБ проведёт заседание по ситуации на армяно-азербайджанской границе

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Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведёт заседание по ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что ОДКБ проведёт заседание по ситуации на армяно-азербайджанской границе
  • РИА Новости
  • © Вадим Савицкий

«По запросу армянской стороны сегодня ориентировочно в 18:30, сейчас время досогласовывается, состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции», — приводит РИА Новости его слова.

Ушаков добавил, что Ереван обратился к организации в связи с «обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе».

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также отметили столкновения на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».

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