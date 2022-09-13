Ушаков сообщил, что ОДКБ проведёт заседание по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведёт заседание по ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«По запросу армянской стороны сегодня ориентировочно в 18:30, сейчас время досогласовывается, состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции», — приводит РИА Новости его слова.

Ушаков добавил, что Ереван обратился к организации в связи с «обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе».

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также отметили столкновения на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».