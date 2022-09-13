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МИД России призвал Армению и Азербайджан проявить сдержанность и соблюдать режим перемирия

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В МИД России заявили, что российская сторона крайне озабочена в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.
МИД России призвал Армению и Азербайджан проявить сдержанность и соблюдать режим перемирия
  • globallookpress.com

«Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трёхсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.», — говорится на сайте российского МИД.

В ведомстве подтвердили, что получили обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ.

«Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договорённость о прекращении огня с 09:00 по Москве 13 сентября с. г. будет выполняться в полном объёме», — заявили в МИД.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также сообщили о столкновении на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».

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