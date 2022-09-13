Министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили о столкновениях на границе

Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также сообщили о столкновении на границе с Арменией.

Как сообщило армянское военное ведомство, подразделения ВС Азербайджана «с 00:05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука».

Кроме того, в министерстве добавили, что азербайджанская сторона также применяет беспилотники, пишет РИА Новости.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».

Как утверждает азербайджанская сторона, «принимаются меры для того, чтобы заглушить огневые точки Вооружённых сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта».