БЕЛТА: генсеку ОДКБ предложили выехать в зону конфликта Армении и Азербайджана

На онлайн-саммите ОДКБ было предложено направить генсека организации Станислава Зася в зону конфликта на границу Армении и Азербайджана. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Беларусь на саммите ОДКБ предложила принять оперативные шаги для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении в Telegram.

В частности, на заседании было предложено отправить генсека ОДКБ на границу Армении и Азербайджана, а также создать рабочую группу для анализа ситуации.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ОДКБ проведёт заседание по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также отметили столкновения на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».