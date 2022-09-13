БЕЛТА: генсеку ОДКБ предложили выехать в зону конфликта Армении и Азербайджана
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«Беларусь на саммите ОДКБ предложила принять оперативные шаги для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении в Telegram.
В частности, на заседании было предложено отправить генсека ОДКБ на границу Армении и Азербайджана, а также создать рабочую группу для анализа ситуации.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ОДКБ проведёт заседание по ситуации на армяно-азербайджанской границе.
В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также отметили столкновения на границе с Арменией.
Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».