Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня и артиллерийском обстреле.

«ВС Армении... сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, из миномётов и артиллерийских установок различного калибра», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Между тем в Минобороны Армении заявили о применении Азербайджаном беспилотников, артиллерии и миномётов на границе.

По словам представителя армянского оборонного ведомства, ситуация остаётся напряжённой.