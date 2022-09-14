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Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня

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Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня и артиллерийском обстреле.
Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня

«ВС Армении... сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, из миномётов и артиллерийских установок различного калибра», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Между тем в Минобороны Армении заявили о применении Азербайджаном беспилотников, артиллерии и миномётов на границе.

По словам представителя армянского оборонного ведомства, ситуация остаётся напряжённой.

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