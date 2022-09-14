Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах
- РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости, Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные ведут обстрел приграничных азербайджанских сёл из гаубиц, в Минобороны Армении же заявляют, что азербайджанские военные обстреляли армянские территории с применением артиллерии и беспилотников.
Так, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян сказал, что 14 сентября азербайджанская сторона применила беспилотники, а с утра подвергла артобстрелу военные и гражданские объекты около населённых пунктов Джермук и Верин Шоржа.
Пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана в свою очередь утверждает, что ВС Армении обстреливают азербайджанские позиции, а также населённые пункты Зейли, Йеллиджа и Йухары Айрым Кяльбаджарского района с применением гаубиц Д-30 и Д-20.
Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.