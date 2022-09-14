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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

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Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли территорию страны, а армянское оборонное ведомство обвинило азербайджанских военных в обстреле своей территории.
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Как сообщает РИА Новости, Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные ведут обстрел приграничных азербайджанских сёл из гаубиц, в Минобороны Армении же заявляют, что азербайджанские военные обстреляли армянские территории с применением артиллерии и беспилотников.

Так, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян сказал, что 14 сентября азербайджанская сторона применила беспилотники, а с утра подвергла артобстрелу военные и гражданские объекты около населённых пунктов Джермук и Верин Шоржа. 

Пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана в свою очередь утверждает, что ВС Армении обстреливают азербайджанские позиции, а также населённые пункты Зейли, Йеллиджа и Йухары Айрым Кяльбаджарского района с применением гаубиц Д-30 и Д-20.

Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.

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