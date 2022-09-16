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Путин: на Западе долго культивировали идею распада России

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Российский президент Владимир Путин заявил, что на Западе десятилетиями культивировалась идея о распаде России.

«На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой», — сказал Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.

По его словам, на Западе также высказывалась идея об использовании России в борьбе с Китаем.

«Не дождутся этого», — добавил он.

Ранее зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные аналитики желают распада России.

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