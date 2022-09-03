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Медведев: заокеанские аналитики мечтают о развале России

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные аналитики желают распада России.
Медведев: заокеанские аналитики мечтают о развале России
  • РИА Новости

По его словам, зарубежные аналитики пишут о неизбежности гибели всех империй.

«Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что таким образом на Западе намереваются убрать Россию из политического поля.

«Понятно, что всё это — грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства», — добавил зампред Совбеза.

Медведев добавил, что данные попытки опасны и их нельзя недооценивать.

6 июня замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что долгосрочной целью Запада является развал СНГ на противостоящие друг другу страны.

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