Медведев: заокеанские аналитики мечтают о развале России
- РИА Новости
По его словам, зарубежные аналитики пишут о неизбежности гибели всех империй.
«Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что таким образом на Западе намереваются убрать Россию из политического поля.
«Понятно, что всё это — грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства», — добавил зампред Совбеза.
Медведев добавил, что данные попытки опасны и их нельзя недооценивать.
6 июня замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что долгосрочной целью Запада является развал СНГ на противостоящие друг другу страны.