Путин заявил, что Эрдоган постоянно предлагает провести встречу с Зеленским
«Он всё время предлагает встречаться с Зеленским, на протяжении длительного времени», — сказал Путин.
На вопрос о том, при каких условиях вообще может состояться такая встреча, российский лидер отметил, что нужно согласие Киева.
«Первое условие — чтобы они согласились, они же не хотят», — сказал Путин.
Он добавил, что Зеленский публично сказал, что не готов разговаривать с Россией и не хочет этого делать.
«Ну не готов — не надо», — сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.