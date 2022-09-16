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Путин заявил, что Эрдоган постоянно предлагает провести встречу с Зеленским

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите ШОС заявил, что лидер Турции постоянно предлагает провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он всё время предлагает встречаться с Зеленским, на протяжении длительного времени», — сказал Путин.

На вопрос о том, при каких условиях вообще может состояться такая встреча, российский лидер отметил, что нужно согласие Киева.

«Первое условие — чтобы они согласились, они же не хотят», — сказал Путин.

Он добавил, что Зеленский публично сказал, что не готов разговаривать с Россией и не хочет этого делать.

«Ну не готов — не надо», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

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