Путин заявил, что Эрдоган постоянно предлагает провести встречу с Зеленским

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите ШОС заявил, что лидер Турции постоянно предлагает провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он всё время предлагает встречаться с Зеленским, на протяжении длительного времени», — сказал Путин.

На вопрос о том, при каких условиях вообще может состояться такая встреча, российский лидер отметил, что нужно согласие Киева.

«Первое условие — чтобы они согласились, они же не хотят», — сказал Путин.

Он добавил, что Зеленский публично сказал, что не готов разговаривать с Россией и не хочет этого делать.

«Ну не готов — не надо», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.