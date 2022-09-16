Путин отметил напряжённую ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин заявил, что скоординированными усилиями эскалацию на границе Армении и Азербайджана удалось прекратить, однако ситуация по-прежнему остаётся напряжённой.

«Хорошо, что скоординированными усилиями всё-таки эскалацию удалось прекратить. Но, насколько понимаю, она (ситуация. — RT) всё-таки остается напряжённой», — сказал он во время встречи с Алиевым на полях саммита ШОС в Самарканде.

Ранее Армения и Азербайджан пришли к соглашению о перемирии с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Также он переговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым.