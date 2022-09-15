В Армении сообщили о достижении перемирия с Азербайджаном

Армения и Азербайджан пришли к соглашению о перемирии с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20:00», — приводит ТАСС слова Григоряна в эфире телеканала «Общественное телевидение Армении».

По его словам, этого удалось достичь при участии международного сообщества.

Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.

Позднее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником объединённого штаба вылетит в Армению в четверг, 15 сентября.