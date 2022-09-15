В Армении сообщили о достижении перемирия с Азербайджаном
«Удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20:00», — приводит ТАСС слова Григоряна в эфире телеканала «Общественное телевидение Армении».
По его словам, этого удалось достичь при участии международного сообщества.
Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.
Позднее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.
Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником объединённого штаба вылетит в Армению в четверг, 15 сентября.