Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником объединённого штаба вылетит в Армению в четверг, 15 сентября.

«Передовая группа миссии во главе с начальником Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

Он уточнил, что глава генсек ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Армению на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.

Позднее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договорённости направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Засем.