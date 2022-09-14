Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября
- РИА Новости
«Передовая группа миссии во главе с начальником Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.
Он уточнил, что глава генсек ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Армению на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.
Позднее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.
Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договорённости направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Засем.