Протестующие в Ереване попытались сломать ворота перед парламентом Армении
- РИА Новости
- © Асатур Есаянц
Об этом сообщает РИА Новости.
Участники акции протеста попытались снести ворота и войти в здание парламента, однако были остановлены организаторами.
Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.
Позднее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.
Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником объединённого штаба вылетит в Армению в четверг, 15 сентября.