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Протестующие в Ереване попытались сломать ворота перед парламентом Армении

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Участники акции протеста против действий армянских властей попытались сломать ворота перед зданием парламента Армении.
Протестующие в Ереване попытались сломать ворота перед парламентом Армении
  • РИА Новости
  • © Асатур Есаянц

Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции протеста попытались снести ворота и войти в здание парламента, однако были остановлены организаторами.

Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.

Позднее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником объединённого штаба вылетит в Армению в четверг, 15 сентября.

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