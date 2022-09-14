Протестующие в Ереване попытались сломать ворота перед парламентом Армении

Участники акции протеста против действий армянских властей попытались сломать ворота перед зданием парламента Армении.

Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции протеста попытались снести ворота и войти в здание парламента, однако были остановлены организаторами.

Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.

Позднее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником объединённого штаба вылетит в Армению в четверг, 15 сентября.