Обязательства «испепелят» западные страны: в МИД РФ оценили проект Киева по гарантиям безопасности

В МИД РФ назвали предложенный Киевом проект гарантий безопасности Украины «страшной кабалой» для тех государств, которые подпишут этот документ в случае согласования. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Украина и так пользуется беспрецедентной финансовой поддержкой Запада, которая в случае одобрения подготовленного в Киеве документа поставит ряд западных стран в условия тотальной зависимости. «Это предлагается делать государствам, которые сейчас думают, как пережить зиму», — резюмировала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проект Киева о гарантиях безопасности для Украины «страшной кабалой» для тех государств, которым придётся стать гарантами в случае подписания этого документа.

Как заявила Захарова в эфире радиостанции Sputnik, Украина уже сейчас получает финансовую помощь в объёме, не имеющем аналогов в современной истории. Как полагает дипломат, если страны Евросоюза возьмут на себя обязательства продолжать оказание помощи киевскому режиму в текущем масштабе, то это «испепелит» их.

«Поставить под тотальную зависимость свои же западные страны, обязав их продолжать подобный масштаб помощи киевскому режиму, — это испепелить их. Это предлагается делать государствам, которые сейчас думают, как пережить зиму», — цитирует Захарову Sputnik.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект соглашения по гарантиям безопасности для Украины. В перечень потенциальных гарантов безопасности Киева вошли, в частности, США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция и ряд других государств.

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Документ предполагает, что страны-гаранты должны разработать перечень военных, инфраструктурных, технических и информационных мер, часть из которых будет немедленно принята в случае нападения на Украину. Кроме того, в документе упоминается необходимость инвестиций со стороны союзников в оборонно-промышленный комплекс страны и передача Украине оружия.

Концентрация сил ВСУ на границе с Запорожской областью

На фоне заявлений киевского режима о разработке документа по гарантиям безопасности власти Запорожской области сообщили об усилении линии обороны из-за увеличения украинской группировки на линии фронта. Такую информацию сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее власти региона сообщили о стягивании ВСУ к границам Запорожской области для возможной подготовки наступления. По словам Рогова, ВСУ подвели к линии фронта реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель».

Рогов также заявил, что украинская сторона сформировала штурмовые группы для проведения разведок боем по расположенным в Запорожской области опорным пунктам, проверяя таким образом надёжность линии обороны. В то же время представитель администрации подчеркнул, что все подобные попытки получают отпор.

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По его словам, жители обращаются к властям региона с требованием выдать им оружие для защиты от возможной попытки наступления украинских войск. «Всё общество сплотилось воедино против террористического режима Зеленского», — отметил Рогов.

Обстрелы ДНР и ЛНР

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня утром 14 сентября сообщило, что за прошедшие сутки зафиксировано 49 фактов ведения огня по территории республики.

При обстрелах противник применял артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, миномёты калибра 120 мм и танки. Выпущено 255 единиц различных боеприпасов.

Обстреляны такие населённые пункты, как Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка, Докучаевск и другие.

По уточнённым данным, в результате обстрелов 13 сентября погибли четыре мирных жителя, ещё четыре человека ранены.

В свою очередь, в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили о произошедших 13 сентября двух обстрелах из РСЗО HIMARS. В общей сложности восемь ракет было выпущено по населённым пунктам Стаханов и Лисичанск. В результате этих обстрелов погибли два мирных жителя, ещё один получил ранения.

Обстрелы ЛНР продолжились 14 сентября. Как заявили в представительстве республики в СЦКК, около 04:30 Светлодарск обстреляли из РСЗО HIMARS, ранен один человек.

Этим же вооружением ВСУ воспользовались для последовавшего около 07:40 обстрела населённого пункта Перевальск, в результате которого разрушено здание местного колледжа. Убит 15-летний подросток, шесть других учеников и один преподаватель получили ранения.