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Шольц обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с российском лидером Владимиром Путиным обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.
Шольц обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщили в кабмине ФРГ.

«Касаясь ситуации на Запорожской АЭС, канцлер подчеркнул необходимость обеспечения безопасности АЭС», — говорится в сообщении.

Шольц призвал избегать любых шагов, ведущих к эскалации напряжённости, и немедленно выполнить все рекомендации, зафиксированные в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон о создании защитной зоны вокруг станции.

Позднее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются и это может привести к серьёзным последствиям.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона сделает всё для недопущения ядерных инцидентов на Запорожской АЭС.

По словам постпреда России в ЕС Владимира Чижова, присутствие российских сил на ЗАЭС является лучшей гарантией безопасности объекта.

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