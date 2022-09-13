Шольц обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с российском лидером Владимиром Путиным обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в кабмине ФРГ.

«Касаясь ситуации на Запорожской АЭС, канцлер подчеркнул необходимость обеспечения безопасности АЭС», — говорится в сообщении.

Шольц призвал избегать любых шагов, ведущих к эскалации напряжённости, и немедленно выполнить все рекомендации, зафиксированные в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон о создании защитной зоны вокруг станции.

Позднее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются и это может привести к серьёзным последствиям.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона сделает всё для недопущения ядерных инцидентов на Запорожской АЭС.

По словам постпреда России в ЕС Владимира Чижова, присутствие российских сил на ЗАЭС является лучшей гарантией безопасности объекта.