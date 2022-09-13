Шольц обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
- РИА Новости
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Об этом сообщили в кабмине ФРГ.
«Касаясь ситуации на Запорожской АЭС, канцлер подчеркнул необходимость обеспечения безопасности АЭС», — говорится в сообщении.
Шольц призвал избегать любых шагов, ведущих к эскалации напряжённости, и немедленно выполнить все рекомендации, зафиксированные в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.
В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон о создании защитной зоны вокруг станции.
Позднее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются и это может привести к серьёзным последствиям.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона сделает всё для недопущения ядерных инцидентов на Запорожской АЭС.
По словам постпреда России в ЕС Владимира Чижова, присутствие российских сил на ЗАЭС является лучшей гарантией безопасности объекта.