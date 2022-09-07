Чижов назвал присутствие российских сил на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности объекта

Постпред России в ЕС Владимир Чижов в эфире CNN назвал присутствие российских военных на территории Запорожской АЭС лучшей гарантией её безопасности.

«Присутствие российских специальных военных сил на территории ЗАЭС - это лучшая гарантия ее безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон о создании защитной зоны вокруг станции.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в ходе встречи с гендиректором международного агентства Рафаэлем Гросси попросит его поподробнее объяснить, что он имеет в виду.